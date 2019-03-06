Ünal Karaman basın toplantısında sinirlendi: "Arkadaşlar efsanesiniz gerçekten, çok sağ olun!"
Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ünal Karaman basın toplantısı sırasında sosyal medyadan atılan bir yorum üzerine sinirlendi.
Tecrübeli teknik adam basın toplantısına katılanlar arasından bir kişinin sosyal medyadan "Ünal Karaman basın toplantısında bütün hatalarını basın mensuplarına yıktı" paylaşımını öğrennice sinirlendi ve şu sözleri sar fetti: "Ünal Karaman: Arkadaşlar efsanesiniz gerçekten, çok sağ olun!"
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