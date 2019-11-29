Ünal Karaman: "7 altyapı oyuncumuzun 6’sı forma giydi"
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Getafe maçının ardından altyapıdan 6 oyuncunun forma giydiğini belirterek, "Her türlü zorluğu olan mücadelenin, her zaman içinde olup da kaçmadan sorumluluk almaya gayret göstererek, güçleri ne ise onu yapmaya gayret gösteren oyuncularımız müsabaka oynadı" dedi.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. haftasında Trabzonspor, sahasında İspanyol ekibi Getafe'ye 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Bugün bizim tarihimiz açısından yine önemli bir müsabakaya çıktık. Ama bir çok oyuncumuzun tarihine baktığımız zaman çok farklı tecrübeyi, çok farklı oyuncularla değerlendirme imkanı bulduk. 7 altyapı oyuncumuzun 6'sının forma giydiği müsabaka ve acı ile göğüs göğüse gelmenin, her türlü zorluğu olan mücadelenin, her zaman içinde olup da kaçmadan sorumluluk almaya gayret göstererek, güçleri ne ise onu yapmaya gayret gösteren oyuncularımız müsabaka oynadı. Hangi kadro ile çıkarsak çıkalım, iyi futbolla kazanmak isteriz ama sonuçta rakibimiz de saygı duyacağımız bir rakibimiz. Ona karşı verilen mücadeleden son derece memnunum ve oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
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