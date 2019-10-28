Umut Nayir: Benim için duygusal bir maç oldu
Karşılaşma sonrası Beşiktaş'a galibiyet golünü getiren Umut Nayir ve Alman kaleci Loris Karius, A Spor'un sorularını yanıtladı. Kendisi için duygusal bir maç olduğunu söyleyen Nayir, henüz istedikleri noktada olmadıklarını söyledi. Karius ise derbiden galibiyetle ayrılarak yeni bir başkangıç yaptıklarını ifade etti.
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