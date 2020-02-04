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Umut Nayir açıkladı: Karius ile yollarımızı ayırdık!

Beşiktaş'ın Youtube hesabından yayınlanan videoda siyah beyazlı golcü Umut Nayir, Football Manager 2020 oyununu oynadı. Umut, takımını büyük ölçüde değiştirirken, Karius'u takımdan gönderdi ve "Karius ile yollarımızı ayırdık" dedi. İşte o anlar...

Beşiktaş'ın YouTube hesabından Football Manager 2020 oyununu oynayan Umut Nayir, takımını büyük ölçüde değiştirdi.

26 yaşındaki futbolcu, kaleci Loris Karius'u da takımdan gönderirken 'Karius ile yollarımızı ayırdık' dedi.

Umut, ayrıca oyunda 39 yaşına gelen Atiba Hutchinson'ı antrenör olarak Beşiktaş'ta tuttu...

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04 Şubat 2020 , Salı
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