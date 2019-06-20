Umut Meraş Beşiktaş yolunda
Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Siyah beyazlı kulüp, Umut Meraş transferi için Bursaspor ile bonservis konusunda anlaştı. A Spor Muhabiri Hakan Gündoğar, Son Sayfa programına canlı yayında bağlanarak transfere dair tüm detayları ve gelişmeleri aktardı.
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