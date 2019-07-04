Umut Güner istifa etti mi? Canlı yayında açıkladı! | Video haber
A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Beşiktaş yöneticisi Umut Güner'in istifasını sunduğunu ancak bu talebinin kabul görmediğini söyledi. Sarıdağ, Abdullah Avcı'nın yardımcılarından Orhan Ak'ın kulübede yer almayacağını da vurguladı.
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