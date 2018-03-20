Umut Bozok Fransa'yı sallıyor – Fotomaç TV
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    Umut Bozok Fransa'yı sallıyor

    Fransa Ligue 2 ekiplerinden Nimes forması giyen Umut Bozok, gollerine dün akşam da devam etti. 21 yaşındaki oyuncu, takımının Brest ile oynadığı maçın 34. dakikasında şık bir gol attı. Umut attığı bu golle ligdeki gol sayısını 22'ye yükseltti.

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    20 Mart 2018, Salı
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