Umut Bozok Fransa'yı sallıyor
Fransa Ligue 2 ekiplerinden Nimes forması giyen Umut Bozok, gollerine dün akşam da devam etti. 21 yaşındaki oyuncu, takımının Brest ile oynadığı maçın 34. dakikasında şık bir gol attı. Umut attığı bu golle ligdeki gol sayısını 22'ye yükseltti.
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