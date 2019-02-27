Ümraniyespor'da yarı final coşkusu
Ümraniyespor tarih yazıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'den sonra Trabzonspor2u da kupa dışına iten Ümraniyespor'da futbolcular ve teknik heyet büyük coşku yaşadı.
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