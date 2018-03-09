Ümit Özat: Rakipler Ünal Aysal'a dua etsin

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Ümit Özat A Spor'a özel açıklamalar yaptı. Ligdeki şampiyonluk yarışını değerlendiren Özat, "Beşiktaş ve Başakşehir'in kadro olarak avantajlı olduğunu düşünüyordum tabii ama o zaman Fatih Hoca Galatasaray'da yoktu. Rakipler, Ünal Aysal'a dua etmeli. Fatih Hoca Galatasaray'da kalsaydı. Galatasaray şampiyonluk yarışının içinde her zaman olurdu" dedi.