Ümit Özat: Rakipler Ünal Aysal'a dua etsin
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Ümit Özat A Spor'a özel açıklamalar yaptı. Ligdeki şampiyonluk yarışını değerlendiren Özat, "Beşiktaş ve Başakşehir'in kadro olarak avantajlı olduğunu düşünüyordum tabii ama o zaman Fatih Hoca Galatasaray'da yoktu. Rakipler, Ünal Aysal'a dua etmeli. Fatih Hoca Galatasaray'da kalsaydı. Galatasaray şampiyonluk yarışının içinde her zaman olurdu" dedi.
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