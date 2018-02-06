Ümit Özat: Ben kimim ki Beşiktaş'ı tehdit edeceğim
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Beşiktaş'la oynayacakları çeyrek final rövanş maçı öncesi A Spor'a açıklamalarda bulundu. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'le aralarında yaşadıkları gerilim hakkında konuşan Özat, "Kişilerle problem yaşıyoruz diye camialara saygısızlık yapmayız.Ben kimim ki Beşiktaş'ı tehdit edeceğim?" dedi.
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