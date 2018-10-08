Ümit Özat: "Belki de ilk giden Benzia olacak"
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    Ümit Özat: "Belki de ilk giden Benzia olacak"

    Ümit Özat, A Spor'da Fenerbahçe'nin durumunu değerlendirdi. Özat, Benzia ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. "Bu takımın belki de ilk gönderilen ismi Benzia olacak. Benzia oyun içinde devamlılığı olan bir adam değil. Bugün Benzia'ya "Helal olsun, bu var" demek Hasan Ali'ye, Skrtel'e haksızlık. Benzia ile devam edileceğini düşünmüyorum."

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    08 Ekim 2018, Pazartesi
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