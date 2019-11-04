Ümit Özat Aziz Yıldırım'ın doğum gününde türkü söyledi
Teknik direktör Ümit Özat, Fenerbahçe'de oynadığı dönemde başkanlığını yapan Aziz Yıldırım'ın doğum günü partisinde türkü seslendirdi.
Adını başkan olarak Fenerbahçe tarihine altın harflerle yazdıran ve son seçimdeki yarışta başkanlığı Ali Koç'a kaybeden Aziz Yıldırım, dün 67. yaşını Dalyan Kulüp'te kutladı.
Görkemli kutlamaya, Yıldırım'ın başkanlık yaptığı dönemde yönetim kurullarında yer alan Nihat Özbağı, Önder Fırat, Şekip Mosturoğlu, Ümit Özat ve dostları katıldı.
Aziz Yıldırım için türkü söyledi
Son olarak Adana Demirspor'da teknik direktörlük yapan Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından Ümit Özat, eline mikrofonu alıp sahneye çıktı ve eski başkanı için türkü söyledi.
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