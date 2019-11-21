Uğurcan'dan EURO 2020 yorumu
Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, iyi formlarını sürdürüp sezon sonunda şampiyonluk yaşamak istediklerini söyledi...
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