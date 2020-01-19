Uğurcan Çakır'ın maç sonu açıklamaları
Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, Akyazı Stadı'nda Kasımpaşa'yı ağırladı. Bordo mavililer, yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile beraber Kasımpaşa kalesine gol oldu yağdı. Karşılaşma sonrası Trabzonsporlu Uğurcan Çakır, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
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