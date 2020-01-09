Uğurcan Çakır: Çok kaliteli bir hocaya sahibiz

Uğurcan Çakır'ın açıklamaları şu şekilde:

"HAYALLERİMİZE ULAŞMAK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Transfer haberleri benim de kulağıma geliyor, büyük kulüpler... Bu durum beni daha da motive ediyor ancak bunlar hocamızın, başkanımızın vereceği kararlar. İyi oyunculara sahibiz, lider oyuncularımız var hayallerimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz. Arkadaşlarım için mücadele etmek her zaman beni mutlu ediyor.

"ÇOK KALİTELİ VE İYİ BİR HOCAYA SAHİBİZ"

"Her Türk gencinin hayallerinden biri de milli formayı giyebilmektir. Orası çok önemli bir yer. Oynasanız da oynamasanız da orada bulunmak çok önemli. Elemelerde ne yaptığımız ortada. Çok kaliteli ve iyi bir hocaya sahibiz."