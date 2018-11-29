Uğur Karakullukçu'dan Galatasaraylılara transfer müjdesi
Videoyu Daralt

Uğur Karakullukçu'dan Galatasaraylılara transfer müjdesi

A Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, Galatasaray'ın devre arasında stoper ve santrfor transferi yapacağını söyledi. Galatasaray'ın stoper transferi çalışmalarında mesafe aldığını belirten Karakullukçu, santrfor transferinin de devre arasında mutlaka yapılacağını ifade etti.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
29 Kasım 2018, Perşembe
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN