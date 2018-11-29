A Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, Galatasaray'ın devre arasında stoper ve santrfor transferi yapacağını söyledi. Galatasaray'ın stoper transferi çalışmalarında mesafe aldığını belirten Karakullukçu, santrfor transferinin de devre arasında mutlaka yapılacağını ifade etti.