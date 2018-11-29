Uğur Karakullukçu'dan Galatasaraylılara transfer müjdesi
A Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, Galatasaray'ın devre arasında stoper ve santrfor transferi yapacağını söyledi. Galatasaray'ın stoper transferi çalışmalarında mesafe aldığını belirten Karakullukçu, santrfor transferinin de devre arasında mutlaka yapılacağını ifade etti.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Burak Yılmaz'ı Fatih Terim ikna etti
- Levent Tüzemen'den Terim açıklaması!
- Hasan Şaş'tan penaltı kararına flaş tepki! İşte o görüntüler...
- Fatih Terim maçı burada izledi!
- Galatasaray tur şansını sürdürme peşinde!
- Galatasaray gözünü Bayern Münih'ten Sandro Wagner'e dikti!
- Galatasaray Avrupa Ligi'ne nasıl gider? İşte cevabı...
- Yıldız isim geri dönüyor! İşte Fatih Terim'in Konyaspor 11'i