Uğur Karakullukçu: "TFF'nin Fatih Terim ile sıkıntısı var"
A Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, Spor Ajansı programında Galatasaray - Atiker Konyaspor maçını değerlendirdi. Karakullukçu, "TFF'nin Fatih Terim ile kurumsal olarak bir sıkıntısı var" dedi.
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