Uğur Karakullukçu: Sadık büyük takım oyuncusu değil
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Uğur Karakullukçu: Sadık büyük takım oyuncusu değil

A Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, Spor Ajansı programında değerlendirmelerde bulundu. Karakullukçu, "Beşiktaş'a da gelse Galatasaray'a gelse aynı şeyi söyleyecektim. Sadık'ın özellikleri bakımından büyük takımlara uygun olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

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05 Ocak 2019, Cumartesi
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