Uğur Karakullukçu: Sadık büyük takım oyuncusu değil

A Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, Spor Ajansı programında değerlendirmelerde bulundu. Karakullukçu, "Beşiktaş'a da gelse Galatasaray'a gelse aynı şeyi söyleyecektim. Sadık'ın özellikleri bakımından büyük takımlara uygun olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.