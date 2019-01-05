Uğur Karakullukçu: Sadık büyük takım oyuncusu değil
A Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, Spor Ajansı programında değerlendirmelerde bulundu. Karakullukçu, "Beşiktaş'a da gelse Galatasaray'a gelse aynı şeyi söyleyecektim. Sadık'ın özellikleri bakımından büyük takımlara uygun olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.
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