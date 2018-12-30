Uğur Karakullukçu: Ozan Kabak İtalya'dan çıkmış olsa 25 milyon euro'ya alıcı bulurdu
A Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, Spor Ajansı programında değerlendirmelerde bulundu. Karakullukçu, "Ozan Kabak İtalya'dan çıkmış olsa şu haliyle 25 milyon euro'ya alıcı bulurdu" ifadelerini kullandı.
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