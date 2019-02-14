Uğur Karakullukçu: Bugünün en kötüsü Fernando'ydu
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Uğur Karakullukçu: Bugünün en kötüsü Fernando'ydu

A Spor yorumcusu Uğur Karakullukçu, Galatasaray - Benfica maçının ardından UEFA Avrupa Ligi Özel programında değerlendirmelerde bulundu. Karakullukçu, "Bugünün en kötü performansının Fernando olduğunu düşünüyorum. Birçok insan Marcao diyebilir, bunuda anlayışla karşılayabilirim ama senin orta sahan düşerse stoperlerin açıkta kalır. Stoperlerin senin namusundur." ifadelerini kullandı.

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14 Şubat 2019, Perşembe
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