Ufuk Sarıca: Sosyal hayatımızı minimize etmemiz lazım
Milli Takım ve Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Sarıca corona virüsü salgınıyla ilgili, "Diğer insanlardan kapabilirim değil de, taşıyıcı olarak ben bulaştırabilirim diye düşünüp kurallar çerçevesinde sosyal hayatımızı minimize etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.
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