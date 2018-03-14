UEFA'dan Vodafone Park'a özel video

UEFA Şampiyonlar Ligi, Beşiktaş'ın iç saha maçlarını oynadığı Vodafone Park'a özel video paylaştı.Sosyal medya platformu Twitter'daki UEFA Şampiyonlar Ligi'nin hesabından paylaşılan 19 saniyelik videoda, Vodafone Park'tan görüntüler yer aldı.



Paylaşımda, Beşiktaş'ın sahasında yaptığı son 12 Avrupa kupası maçında 5 galibiyet, 7 beraberlik aldığı, hiç yenilmediği bilgisi de bulundu.