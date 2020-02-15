UEFA'dan Manchester City'e ceza
UEFA, Manchester City'nin Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2 yıl boyunca Avrupa kupalarından men edildiğini ve kulübün 30 milyon euro'luk para cezasına çarptırıldığını açıkladı.
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