UEFA'dan flaş Galatasaray açıklaması! – Fotomaç TV
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    UEFA'dan flaş Galatasaray açıklaması!

    Sabah Gazetesi muhabiri Mehmet Özcan, UEFA'nın Galatasaray hakkında vermiş olduğu kararı yeninden gözden geçirecek olmasını A Spor'a değerlendirdi...

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    25 Haziran 2018, Pazartesi
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