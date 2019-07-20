UEFA'dan Fenerbahçe kararı
UEFA, Fenerbahçe'yle ilgili kararını açıkladı. UEFA Kulüp Finansal Fair Play kontrol organı tarafından yapılan açıklamada sarı lacivertli ekibe Avrupa kupalarından men cezası verilmediği ancak bazı yaptırımların uygulanacağı belirtildi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Fenerbahçe son dakika haberi: Frey gitti! 2 santrfor birden geliyor...
- Fenerbahçe 5 transferi daha açıklıyor!
- Ve Mehmet Topal İstanbul'da kalıyor! Yeni kulübüyle resmen... Son dakika transfer haberleri
- Fenerbahçe çıldırdı! Garry Rodrigues'ten sonra...
- Eljif Elmas'ın bonservis bedeli netleşti! Tarihi rakam...
- Fenerbahçe'den iki bomba birden!
- Diego Reyes Fenerbahçe'ye dönecek mi? Menajeri açıkladı
- Garry Rodrigues transferi sonrası Babel... Son dakika Fenerbahçe Galatasaray haberleri
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.