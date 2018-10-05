UEFA Galatasaray için kararını verdi! Süreç nasıl işleyecek?
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    UEFA Galatasaray için kararını verdi! Süreç nasıl işleyecek?

    Spor Hukukçusu Emin Özkurt, UEFA'nın Galatasaray ile ilgili vermiş olduğu kararı A Spor'da değerlendirdi. Özkurt, sarı-kırmızılı ekibin bu yıl için bir ceza almayacağını ifade ederken süreçle ilgili bilgi de verdi.

    Ali Baransel: Galatasaray UEFA ile sıfırdan masaya oturacak

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    05 Ekim 2018, Cuma
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