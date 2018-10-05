UEFA Galatasaray için kararını verdi! Süreç nasıl işleyecek?

Spor Hukukçusu Emin Özkurt, UEFA'nın Galatasaray ile ilgili vermiş olduğu kararı A Spor'da değerlendirdi. Özkurt, sarı-kırmızılı ekibin bu yıl için bir ceza almayacağını ifade ederken süreçle ilgili bilgi de verdi.