UEFA Burak Yılmaz'ın doğum gününü kutladı
UEFA, Beşiktaş ve A Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz'ın doğum gününü kutladı.
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