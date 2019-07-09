Udinese Dorukhan'dan vazgeçmiyor
İtalyan ekibi Udinese'nin Beşiktaş'ın genç oyuncusu Dorukhan Toköz için yeni teklifi 8.5 milyon Euro...
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