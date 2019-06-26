Tyler Boyd'da sona doğru | Video haber
Beşiktaş Tyler Boyd'un transferinde önemli aşama kaydetti.. Birleşik Amerikalı futbolcu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldı.
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