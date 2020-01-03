Tuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç: O gün söylediğim her şeyin arkasındayım - Son dakika Futbol videoları, Futbol haberleri - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Tuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç: O gün söylediğim her şeyin arkasındayım

Tuzlaspor Teknik Direktörü Gürses Kılıç: O gün söylediğim her şeyin arkasındayım

TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'un Teknik Direktörü Gürses Kılıç, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. 'O gün söylediğim her şeyin arkasındayım' diyen Kılıç, 'Galatasaray maçında yaşanmaması gereken olaylar yaşandı' diye belirtti.

Gürses Kılıç'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"O gün söylediğim her şeyin arkasındayım."

"Galatasaray maçında yaşanmaması gereken olaylar yaşandı."

"Galatasaray camiasına ve Fatih Terim'e kötü bir şey söylemedim."

"Gökhan Çıra maçtan 25 gün önce fıtık ameliyatı olmuştu."

"Gökhan Çıra'yı 18. isim olarak kadroya aldık. Başka oyuncumuz yoktu."

"Gökhan Çıra'nın maçtan sonraki açıklamalarını kabul etmiyorum."

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
03 Ocak 2020 , Cuma
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN