Turkuvaz Medya'nın acı günü
A Haber'in başarılı stüdyo kameramanı 39 yaşındaki Ercan Akbıyık, dün gece geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti... 12 yıldır Turkuvaz Medya bünyesinde çalışan arkadaşımız Ercan Akbıyık, evli ve 1 çocuk babasıydı. Ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz...
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