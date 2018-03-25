"Türkiye'ye yabancı gelecekse hakem değil yönetici gelsin"

Erman Toroğlu, A Spor'daki Takım Oyunu programında önemli açıklamalar yaptı. Toroğlu, "Yabancı hakem geleceğine önce yabancı yönetici gelsin. Teknik direktör topçusunu kurtarmak için hakeme sallıyor, teknik direktörler çok mu iyi takım çıkartıyorlar, teknik direktörler çok mu iyi oyuncu değiştiriyorlar." dedi.