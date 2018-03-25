"Türkiye'ye yabancı gelecekse hakem değil yönetici gelsin" – Fotomaç TV
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    Videoyu Daralt

    "Türkiye'ye yabancı gelecekse hakem değil yönetici gelsin"

    Erman Toroğlu, A Spor'daki Takım Oyunu programında önemli açıklamalar yaptı. Toroğlu, "Yabancı hakem geleceğine önce yabancı yönetici gelsin. Teknik direktör topçusunu kurtarmak için hakeme sallıyor, teknik direktörler çok mu iyi takım çıkartıyorlar, teknik direktörler çok mu iyi oyuncu değiştiriyorlar." dedi.

    • Video Boyutu
    • Bu videoyu bildir
    • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
    25 Mart 2018, Pazar
    SİTENE EKLE
    • Video Boyutu


    BENZER VİDEOLAR
    Daha Fazla Video Yükle