Türkiye Kupası final maçı öncesi teknik adamların açıklamaları
Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Maç öncesi iki takımın teknik direktörü Erol Bulut ve Eddie Newton basın toplantısı düzenledi. Erol Bulut, "Sezonu ilk 5'in içerisinde bitirdik, inşallah kupayla taçlandıkmak istiyoruz. Hak eden maçı kazansın" ifadelerini kullanırken; Newton ise, "Umuyorum finalde istediğimiz sonucu alıp kupayla döneceğiz" dedi. İki takımın hocası daha sonra kupayla poz verdi.
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