Türkiye 571. maçına çıkıyor
A Milli Futbol Takımı, Fransa ile Konya'da yapacağı maçla 571. kez sahaya çıkacak.
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