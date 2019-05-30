Türkiye 569. sınavına çıkıyor
A Milli Futbol Takımı, Yunanistan ile oynanacak özel maçla 569'uncu sınavına çıkacak. Milliler Yunanistan ile ise 11'inci kez karşı karşıya gelecek.
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