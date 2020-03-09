Türk sporunun öncü kadınları!
Türk kadın sporcular son yıllarda kazandığı başarılarla uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi gururla temsil ediyor. Birçok branşta zirveye çıkan milli yıldızlar, İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinletiyor.
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