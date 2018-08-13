Türk futbolunun beyefendisi Süleyman Seba
Bugün Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın vefatının 4. yıl dönümü... Seba şüphesiz siyah beyazlı kulübün bugünlere gelmesinde en büyük pay sahibi isimlerin başında geliyor...
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