Turgay Demir'den olay penaltı yorumu!
A Spor yorumcusu Turgay Demir, Artı Futbol programında Galatasaray - Atiker Konyaspor maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonuyla ilgili çok tartışılacak açıklamalarda bulundu.
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