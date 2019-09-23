Turgay Demir'den Galatasaray-Fenerbahçe derbisi tahimini
A Spor yorumcusu Turgay Demir, futbol gündemini Sabah Sporu programında değerlendirdi. Demir, Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisiyle ilgili de konuştu. Dev maç için skor tahmini yapan Turgay Demir "Derbinin 1-1 ya da 2-2 gibi gollü beraberlikle biteceğini düşünüyorum" dedi.
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