Turgay Demir'den dikkat çeken Talisca sözleri

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Sabah Sporu programında Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Talisca hakkınca açıklamalarda bulundu. Demir, önümüzdeki sezon Beşiktaş'tan ayrılacağını söylediği Talisca'yı özleyeceğini söyledi ve "Onu her maçta tekme tokat durduralım diyen beyler, gözünüz aydın" şeklinde konuştu.