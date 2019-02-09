Turgay Demir: Yönetim devam ettikçe hoca devam edecektir
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in milli Takım'la anlaşmasından sonra A spor yorumcusu Turgay Demir değerlendirmelerde bulundu. Demir, 'İlk etapta Şenol Hoca iki takımı birlikte çalıştıracak. Beşiktaş yarıştan koparsa bir ayrılık olabilir' dedi
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Kim Milyoner Olmak İster 21 Ocak özel bölümü soru ve cevapları
- Beşiktaş - BB Erzurumspor maçından kareler
- Beşiktaş'ta Quaresma sancısı... Her kırmızı kartı büyük olay!
- Sosyal medyada Quaresma tepkileri
- Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi! Beşiktaş'ın yeni hocası...
- Shinji Kagawa'nın sevgilisi Maggy Natsuki sosyal medyayı sallıyor
- Rıdvan Dilmen'den ilginç Kagawa yorumu!
- Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı