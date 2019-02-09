Turgay Demir: Yönetim devam ettikçe hoca devam edecektir
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Turgay Demir: Yönetim devam ettikçe hoca devam edecektir

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in milli Takım'la anlaşmasından sonra A spor yorumcusu Turgay Demir değerlendirmelerde bulundu. Demir, 'İlk etapta Şenol Hoca iki takımı birlikte çalıştıracak. Beşiktaş yarıştan koparsa bir ayrılık olabilir' dedi

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09 Şubat 2019, Cumartesi
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