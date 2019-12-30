Turgay Demir: Vedat Muriç'in pozisyonu penaltı
A Spor yorumcusu Turgay Demir, Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçını yorumladı. Demir, mücadelenin 33. dakikasında Çaykur Rizesporlu futbolcu Abarhoun'un Vedat Muriç'e yaptığı hareketi penaltı olarak değerlendirdi.
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