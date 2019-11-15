Turgay Demir: Türkiye 2020'de yarı final oynar!
A Spor'un usta yorumcularından Turgay Demir, A Milli Futbol Takımının EURO 2020'ye katılmayı garantilemesinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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