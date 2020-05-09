Turgay Demir: TFF ya bu ligi tescil edecek ya da...
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla bir futbolcu ve bir çalışanda corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. A Spor yorumcusu Turgay Demir, A Spor'a bağlanarak özel açıklamalarda bulundu. Demir, "Nihat Özdemir ya istifa edecek, ya bu ligi tescil edecek ya da Almanya gibi somut kuralları koyarak kalan 8 haftayı oynatacak. Başka bir yolu yok" ifadelerini kullandı.
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