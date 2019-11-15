Turgay Demir sevincinden yerinde duramadı!
A Spor'un usta yorumcularından Turgay Demir, A Milli Futbol Takımının EURO 2020'ye katılmayı garantilemesinin ardından evde yaptığı sevinç hareketini stüdyoda bir kez daha yineledi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Galatasaray'ın yıldızına mesaj iletildi: Kendinize kulüp bulun!
- MHK'den Özgür Yankaya ve Hakan Ceylan ile ilgili olay karar!
- Galatasaray'dan son dakika UEFA kararı! Luyindama ve transfer...
- Guardiola'nın gözü Fenerbahçeli o yıldızda!
- Şenol Güneş'ten Cenk, İrfan ve Emre Belözoğlu'nun sakatlığı ile ilgili açıklama!
- Başkan Erdoğan soyunma odasına indi! İşte o anlar
- Şenol Güneş hayalini açıkladı! Bizim için asıl hedef...
- Fenerbahçe'de Ersun Yanal net konuştu! Talisca bizi şampiyon yapar!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.