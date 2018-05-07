Turgay Demir: "Şenol Güneş Türk futbolunun en önemli futbol adamı... Ne Terim ne bilmem ne" – Fotomaç TV
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    Videoyu Daralt

    Turgay Demir: "Şenol Güneş Türk futbolunun en önemli futbol adamı... Ne Terim ne bilmem ne"

    A Spor yorumcusu Turgay Demir, Spor Gündemi programında önemli açıklamalarda bulundu. Demir, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in Türk futbolundaki en önemli futbol adamı olduğunu söyledi.

    • Video Boyutu
    • Bu videoyu bildir
    • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
    07 Mayıs 2018, Pazartesi
    SİTENE EKLE
    • Video Boyutu


    BENZER VİDEOLAR
    Daha Fazla Video Yükle