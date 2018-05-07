Turgay Demir: "Şenol Güneş Türk futbolunun en önemli futbol adamı... Ne Terim ne bilmem ne"
A Spor yorumcusu Turgay Demir, Spor Gündemi programında önemli açıklamalarda bulundu. Demir, Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in Türk futbolundaki en önemli futbol adamı olduğunu söyledi.
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