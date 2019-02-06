Turgay Demir: Şenol Güneş geçen hafta istifa etti
A Spor yorumcusu Turgay Demir Spor Gündemi programında önemli açıklamalarda bulundu. Demir, "Şenol Güneş, yönetici Hüseyin Yücel'in açıklamaları üzerine istifa ediyordu. Sonra yönetim, hocayı istifadan döndürdü. Yani Beşiktaş geçen hafta büyük bir krizden döndü" dedi.
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