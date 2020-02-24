Turgay Demir: Sen istemediğin bir aşçıyı getirdin
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de, Galatasaray'a 3-1 yenildi. Karşılaşmanın ardından A Spor yorumcusu Turgay Demir çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Demir, "Ersun Yanal gündemimizde yok, olmayacak demişti. Ali Koç, bu sözünden döndü. Her meyvenin en pahalısından aldı ama mutfaktaki aşçı belli değildi, bu bir. Aşçı nasıl yemek yapmak istiyor, o da belli değildi bu iki. Aldığın yemekler arasında bir uyum yoktu üç. Sen istemediğin bir aşçıyı getirdin dört." sözlerini kullandı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken istatistikler!
- Fenerbahçe'den flaş hamle! Galatasaray'a tarihi transfer çalımı...
- Fenerbahçe'de sürpriz! Erol Bulut ile Alex de Souza...
- İşte Fenerbahçe'nin gizli planı! Ersun Yanal'ın yerine o isim geliyor
- 3 İngiliz kulübü Ozan Tufan için geliyor! Derbide...
- Fenerbahçe - Maccabi Fox maçından kareler...
- İşte Fenerbahçe'nin muhtemel Galatasaray 11 opsiyonları!
- Anlaşma sağlandı! Alper Potuk kiralık olarak...
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.