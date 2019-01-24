Turgay Demir: Quaresma büyük ihtimalle yarın son maçına çıkacak
A Spor yorumcusu Turgay Demir, Spor Gündemi programına canlı bağlanarak flaş açıklamalarda bulundu. Demir, "Quaresma büyük ihtimalle yarın son maçına çıkacak" ifadelerini kullandı.
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