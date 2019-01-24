Turgay Demir: Quaresma büyük ihtimalle yarın son maçına çıkacak
Videoyu Daralt

Turgay Demir: Quaresma büyük ihtimalle yarın son maçına çıkacak

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Spor Gündemi programına canlı bağlanarak flaş açıklamalarda bulundu. Demir, "Quaresma büyük ihtimalle yarın son maçına çıkacak" ifadelerini kullandı.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
24 Ocak 2019, Perşembe
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN