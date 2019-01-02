Turgay Demir: Muhtemelen yarın Burak Yılmaz Beşiktaş'a imza atacak
A Spor yorumcusu Turgay Demir, Spor Gündemi programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demir, "Muhtemelen yarın Burak Yılmaz Beşiktaş'a imza atacak. Burak Yılmaz transferini Şenol Güneş duyuracak." ifadelerini kullandı.
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